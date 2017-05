Lokalsport: TC Xanten schickt neun Teams in die Sommersaison

Mit drei Damen- und sechs Herrenteams geht der Tennisclub Xanten in die Sommersaison. Höchstklassige Mannschaft sind die Damen 50, die sich im Vorjahr nach dem Aufstieg trotz Verletzungssorgen in der 1. Verbandsliga behaupteten. Sofern die Truppe um Ingeborg Maas von Verletzungen verschont bleibt, sollte der Abstieg kein Thema sein. Mehr noch: Vom Papier her kann das Team um Spitzenspielerin Sabine Eschweiler (Leistungsklasse 10) vielleicht im Titelrennen ein Wörtchen mitreden.

Die Damen treten in der ausgeglichen besetzten Bezirksklasse C an. Ein Platz im oberen Mittelfeld der 7er-Gruppe dürfte ein realistisches Ziel sein. In der Bezirksliga D treten die Damen 40 des TCX an. In der auf dem Papier sehr ausgeglichen wirkenden Gruppe werden wohl Kleinigkeiten über den Tabellenplatz entscheiden.

Auch bei den Herren sind die "50er" die klassenhöchste Mannschaft. Sie müssen sich nach dem Aufstieg in der Bezirksklasse A behaupten. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Die Truppe um Ulrich Hänel-Willemsen trifft auf Gegner, die an Position Sechs Spieler führen, die die gleiche Leistungsklasse haben wie die Nummer Eins des TCX. Die Herren spielen in der Bezirksklasse E. Gelingen Siege gegen Bovert und Fischeln, die beide nach Xanten kommen, ist der Aufstieg möglich.

Gleich zwei Teams wurden wieder für die Herren 30 gemeldet. Die "Erste" tritt in der Bezirksklasse A an und liebäugelt mit dem Aufstieg. Die "Zweite" will in der Bezirksklasse B so früh wie möglich den Klassenverbleib sichern. Die 1. Herren 40 um Kapitän Mike Kessel peilen in der Bezirksklasse B den sofortigen Wiederaufstieg an. Doch dürfte das angesichts einer stark besetzten Gruppe keine leichte Aufgabe sein. Die "Zweite" hat den zeitigen Klassenverbleib in der Bezirksklasse C als Saisonziel ausgegeben.

