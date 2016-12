Lokalsport: Viktoria Birten auf Aufstiegskurs

Doch Marcel Hartje, der Trainer des C-Ligisten, übt sich in Zurückhaltung. Seine Mannschaft absolvierte die erste Halbserie mit einer beeindruckenden Konstanz. Von Johannes Heiming

Für Trainer und Spieler von Viktoria Birten dürfte es aus sportlicher Sicht ein fröhliches Weihnachtsfest gewesen sein. Zur Winterpause weist die C-Liga-Mannschaft eine beeindruckende Bilanz auf. Sie hat die meisten Tore erzielt und die wenigsten kassiert. 13 Siege stehen nur einer Niederlage gegenüber. Da bedarf es keines Weihnachtswunders, dass das Team von Trainer Marcel Hartje auf Tabellenplatz steht - mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger, die "Zweite" des SSV Lüttingen.

Dabei war vor Saisonbeginn durchaus ungewiss, wo der Weg für die Birtener in dieser Spielzeit hingehen würde. Mit großen Engagement startete Hartje in sein neues Traineramt und sorgte für frischen Wind. Besonders eine Sache lag im schon damals am Herzen. "In den letzten Jahren hatte ich manchmal das Gefühl, dass in Birten kein richtiges Team auf dem Feld stand. Das wollte ich ändern", erläuterte der Coach. Diesen Wunsch hat sich der frühere Abwehrspieler erfüllt. "Die Stimmung in der Mannschaft stimmt, das war auch nach der Niederlage in Alpen der Fall", sagte Hartje und erinnert damit an den einzigen Punktverlust der Hinrunde. Das Team hatte die Pleite schnell verarbeitet und absolvierte die erste Halbserie mit einer beeindruckenden Konstanz.

Das liegt, so glaubt der Trainer, neben dem guten Teamgeist an der "richtigen Mischung". Also der richtigen Mischung zwischen "jung und alt" sowie "Technikern und denjenigen, die auch mal dazwischen hauen". "Von eins bis elf haben alle Spieler bisher super funktioniert", freut sich Hartje. Auch wenn er die gesamte Mannschaft immer wieder in den Fokus rückt, ist nicht zu leugnen, dass drei Balltreter einen ganz maßgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg haben. Allen voran Dominik Lora, der mit 26 Toren und 16 Assists in 16 Spielen eine starke persönliche Statistik aufweist. Ähnlich gut verlief zudem die Hinrunde von Steffen Eßer (16/13) und Fabian Behrens (15/7). Doch trotz dieser Zahlen möchte Hartje noch nicht vom Aufstieg sprechen. Es sei eine "schöne Momentaufnahme" - mehr aber auch nicht. "Wenn wir die ersten drei, vier Spiele im neuen Jahr positiv gestalten, könnte das Ganze dann anders aussehen." Im Sommer 2015 hatten die Birtener erneut die B-Liga verlassen müssen.

Zu diesen richtungsweisenden Partien zählt unter anderem die Begegnungen mit dem Tabellenzweiten Lüttingen II. "Wenn wir diesem Gegner Paroli bieten können, dann wird der Aufstieg ein Thema", glaubt Hartje, der auch für sich ganz persönlich ein positives Fazit zieht: "Ich wurde hier super aufgenommen und konnte, obwohl manchmal der Beruf dazwischenkommt, mein Konzept bisher hervorragend umsetzen."

Quelle: RP