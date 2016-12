Lokalsport: Vorturnerin mit kleiner Fangemeinde

Als kleines Mädchen war Jana Höffken beim TuS turnen. Heute ist die Gymnasiastin als Gruppenhelferin bei den Kinder-Angeboten dabei. Der KSB Wesel zeichnete die 16-Jährige aus. Von Sabine Hannemann

Ehre, wem Ehre gebührt, hat Johann Wolfgang von Goethe einst festgestellt. Das gilt auch heute noch. Vor allem, wenn schon in jungen Jahren ehrenamtliches Engagement wie selbstverständlich geleistet wird. "Es macht mir eben viel Spaß", sagt Jana Höffken. Der TuS Xanten ist ihre Vereinsheimat, das Eltern-Kind-Turnen ihre Paradedisziplin. Ihre Leidenschaft für den Sport ist längst bei den Klassenkameraden bekannt. Nicht nur, weil die 16-Jährige dafür von höchster Stelle ausgezeichnet wurde. Sie und 21 weitere junge Leute aus dem Kreis Wesel wurden von Landrat Dr. Ansgar Müller gelobt.

Jana macht über das "Eltern-Kind-Turnen" deutlich, wie wichtig Bewegung ist. In dem TuS-Angebot ist Mama Kathrin Übungsleiterin und zeigt mit einem Spieleparcours, was den Mädchen und Jungen guttut. Es werden Koordination wie Grob- und Feinmotorik gefördert sowie das sportliche Gruppenfeeling geweckt. "Meist sind wir 20 Teilnehmer", erzählt Jana über die beiden Einheiten in der Woche, die sich an Kinder ab zwei und ab sechs Jahre richten. Sie hilft vor und nach der Trainingseinheit, baut Gerätschaften wie Trampolin oder Kästen auf und ab. Gemeinsam werden Kreisspiele gespielt und gesungen. Jana selbst ist von klein auf dabei, "da mich meine Mutter immer mitgenommen hat". So auch montags zum Geräteturnen für Mädchen ab sechs Jahre, das sie leitet.

"Ich habe mitgeturnt, und daraus entwickelte sich die Helfertätigkeit", erzählt Jana, die heute fest mit dem Sport verwurzelt ist. Außerdem sind da noch ihr Bruder Torben, der ebenfalls aktiv ist, wie auch Vater Christian, der ebenfalls Vereinsmitglied ist. Für die junge Sportlerin war die Entscheidung, einen Gruppenhelferschein zu machen, selbstverständlich. "Ich habe einen einwöchigen Lehrgang besucht und ihn mit einer Prüfung abgeschlossen", sagt sie über den Umfang.

Dabei ging es um praktische Hilfestellungen bei den Übungen, um gruppendynamische Elemente wie auch um Maßnahmen im Notfall. Ein Rundumpaket, das dem TuS Xanten zugutekommt. Montags und mittwochs betreut die Schülerin des Xantener Stiftgymnasiums die Gruppen mit. "Spaß macht mir auch, wenn ich den Eltern und ihren Kleinen etwas Neues zeigen kann", so Jana. Sport gehört zu ihrem liebsten Hobby, wie sie verrät. Zu ihren Favoriten gehört das Mountainbiketraining beim Domstadtverein, Turnen, speziell das Bodenturnen, wie auch das Reiten und Voltigieren. Zusätzlich macht sie Musik. "Ich spiele Querflöte und Klavier", so die 16-Jährige. Dass sie für manchen Knirps beim Eltern-Kind-Turnen ein Vorbild ist, hat sie längst gemerkt. Eine kleine Fangemeinde gibt ihr die entsprechende Bestätigung. "Ich finde die Arbeit mit den Kindern in den Gruppen halt einfach gut. Meine Mutter beim Sport zu unterstützen, macht mir viel Spaß", sagt die junge Xantenerin.

Für Jana ist die Arbeit im Verein in dieser Form zugleich wegweisend. Nach dem Abi will sie einen erzieherischen Beruf ergreifen. Für den Kreis Wesel gilt ihr Engagement und das der anderen Jugendlichen als vorbildlich, wie bei der Übergabe der Urkunden betont wurde. So hob im Sommer Karl-Heinz Röhner, Vorsitzender der Sportjugend im Kreissportbund Wesel, ausdrücklich die Mitarbeit der jungen Menschen hervor. Sie sei für die Vereine unverzichtbar und Aktivitäten der Clubs von unschätzbarem Wert.

Landrat Dr. Ansgar Müller sowie Xantens Bürgermeister lobten das Engagement. "Sie erreichen Glück, Zufriedenheit und Bestätigung, aber auch etwas für sich und vor allem für andere", meinte Thomas Görtz im Sommer. Die Ehrung war für Jana Höffken Bestätigung und Ansporn zu gleich. Die Xantener Turnkinder wird's freuen.

