Lokalsport: Wolfgang Zeien macht's noch mal

Weil sonst niemand Obmann der Seniorenfußballer des TuS Borth sein will, kehrt der 53-Jährige auf den Posten zurück. Auf der morgigen Hauptversammlung des Gesamtvereins stehen personelle Veränderungen im Hauptvorstand bevor. Von Rene Putjus

Am morgigen Sonntag wird auf der Hauptversammlung des TuS Borth bei Punkt 4 der Tagesordnung "Berichte aus den Abteilungen" ein Mann in den Fokus rücken, der nach knapp vier Jahren an die Spitze des Seniorenfußball-Vorstands zurückgekehrt ist. Wolfgang Zeien hat seit Donnerstagabend wieder den Posten des Obmanns inne. Auf der Versammlung des Gesamtvereins müssen die Mitglieder über eine Beitragserhöhung abstimmen. Und personelle Veränderungen im Hauptvorstand sind wahrscheinlich.

Lange haben die Verantwortlichen des TuS Borth versucht, die Mitgliedsbeiträge stabil zu halten. "Doch wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir es nicht mehr schaffen", sagt Kassierer Peter Potjans. Schuld seien die zusätzlichen finanziellen Belastungen, die durch den Ratsentscheid 2015 entstanden sind. "Der Betriebskosten-Zuschuss und die Hallennutzungsgebühren führen zu diesem Schritt, gegen den wir uns lange gewehrt haben. Andere Vereine haben schon viel eher drauf reagiert", so Potjans. Demnach wird der Vorstand der Versammlung vorschlagen, den Monatsbeitrag der Erwachsenen von 7,25 Euro auf zehn Euro anzuheben. Kinder und Jugendliche sind von der Erhöhung nicht betroffen. Sie sollen weiter fünf Euro zahlen.

Die Mitglieder müssen sich außerdem darauf einstellen, dass sich die Vereinsspitze neu zusammensetzt. Ob sich der Vorsitzende Wolfgang Kroggel zur Wiederwahl stellt, ließ Potjans, der weitermachen will, offen. Womöglich gebe "es eine andere Rollenverteilung".

An seine Rolle in verantwortungsvoller Position muss sich Wolfgang Zeien erst wieder gewöhnen. Denn eigentlich ließ sich der 53-Jährige nur auf die Bitte alter Weggefährten zur Wahl des Fußball-Obmanns aufstellen, nachdem am 25. Januar auf der fälligen Hauptversammlung der Abteilung das Amt nicht neu besetzt werden konnte. Andre Bücker wollte aus zeitlichen Gründen die Aufgaben des Obmanns nicht mehr übernehmen. Acht Tage später gab's dann die außerordentliche Versammlung. "Und da sich niemand gefunden hat, der kandidieren wollte, habe ich es eben gemacht", sagt Zeien, der Anfang 2013 das Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Aus "Liebe zum Verein und Sorge" um den Fortbestand der Abteilung ließ sich der Borther jetzt also nochmals breitschlagen und kehrt an die Abteilungsspitze zurück. Nach einer Viertelstunde war der neue Vorstand gefunden. Was Zeien vor hat, konnte er noch nicht sagen. "Ich muss mich erstmal mit meinem Team treffen und einiges besprechen". Und Zeien wird sich in den nächsten Wochen auch mit Willi Hermanns unterhalten. Ob der Trainer der B-Liga-Mannschaft über den Sommer hinaus bleibt, ist noch offen.

Quelle: RP