Lokalsport: Xanten gibt Lebenszeichen ab

Handball: TuS-Frauen beenden Negativserie. Auch die Männer gewannen. Von Rene Putjus

Die Handballer des TuS Xanten haben ihren Lauf in der Bezirksliga fortgesetzt. Durch den fünften Sieg in Folge weisen die Domstädter mal wieder ein ausgeglichenes Punktekonto (16:16) auf. Spielerisch überzeugen konnte das Team von Trainer Falko Gaede beim 34:27 (17:14)-Heimerfolg über den TV Jahn Hiesfeld III nur selten. Die gegnerische Mannschaft war ohne Torwart angereist, so dass ein Feldakteur zwischen den Pfosten stand. Der Coach sprach später von einem "schmutzigen Sieg".

Die Gastgeber taten sich sehr schwer und ließen den Gegner immer wieder herankommen. "Wir haben es in keiner Phase geschafft, den Sack zuzumachen", sagte Gaede. Tore: Swoboda (9), Saccullo, Orlowski (je 6), Sernetz (5), Kistner (3), F. Eichler, Erdmann (je 2), D. Bischoff.

Nach der Partie der Xantener Männer empfingen die TuS-Handballerinnen den TSV Bocholt - und gaben mal wieder ein Lebenszeichen ab. Nach sieben sieglosen Auftritten sammelte das Team von Andra Pop zwei Punkte ein. Die Zähler änderten freilich nichts daran, dass der Landesliga-Aufsteiger weiter den letzten Tabellenplatz belegt. Doch der Neuling hat es endlich mal geschafft, sich für den Aufwand zu belohnen. Nach einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei setzte sich das Schlusslicht mit 22:20 (8:11) durch.

"Uns ist es nach der Pause besser gelungen, die Zuspiele am Kreis zu unterbinden und mit Druck und Tempo zu spielen", resümierte Kapitänin Aline Dupont. Selbst, als Haupttorschützin Katharina Radtke "kurz genommen" wurde, warfen die TuS-Frauen ihre Tore. Julia Winkels machte zehn Sekunden vor dem Ende mit dem 22. Treffer den Deckel drauf. Tore: Radtke (7), Vogel (6), Ju. Winkels (3), Hammel (2), A. Vogel, Wenning, Je. Winkels, Langenberg.

Quelle: RP