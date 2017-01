später lesen Sonsbeck Traktorenmuseum ab 7. Februar wieder offen FOTO: Stade Klaus-Dieter FOTO: Stade Klaus-Dieter Teilen

In zehn Hallen und auf einer Ausstellungsfläche von etwa 5000 Quadratmetern zeigt Norbert Stappa über 360 Schlepper auf dem Pauenhof an der Balberger Straße. Deutschlands größtes Traktoren- und Landtechnikmuseum ist keinesfalls, wie irrtümlich gemeldet, geschlossen: Bis zum 5. Februar sind Betriebsferien! Auf dem Pauenhof können neben Schleppern aus dem In- und Ausland sämtliche Maschinen besichtigt werden, die einmal das Arbeiten auf Feld und Hof erleichtert haben - vom Kleingerät bis zum Mähdrescher.