Xanten: Trotz Behinderung am Glockenseil im Einsatz

Georg Böcking gehört zur Läutekompanie im Xantener Dom. Ein schweißtreibendes Handwerk, das der 63-jährige Rentner seit neun Jahren mit Begeisterung ausführt.

Georg Böcking umschließt das Seil ganz fest mit beiden Händen und geht tief in die Knie. Mit seinem ganzen Körpergewicht zieht er das 40 Meter lange Seil nach unten, das bis in den Südturm des St. Viktor Doms von Xanten reicht. So kann der 63-Jährige dadurch die zwei Tonnen schwere Glocke "Helena" erklingen lassen. Das ist körperliche Schwerstarbeit, bei der sich auf Georg Böckings Stirn Schweißperlen bilden.

Immer wieder zieht Georg Böcking das Seil nach unten. Zehn Minuten lang. Dabei ist er nicht alleine. Denn er gehört zur Läutekompanie, die die großen Glocken im Dom von Hand anschlägt. Das ist in Deutschlands Kirchen inzwischen schon beinahe einzigartig. Denn in der Regel wird das Glockengeläut mittlerweile elektronisch gesteuert. Insgesamt zwölf Mann gehören zu der Gruppe, die regelmäßig die Glocken im Viktor-Dom in Bewegung setzen.

Das hat Tradition - auch für Georg Böcking. "Ich bin in Xanten geboren, aufgewachsen und deshalb sehr heimatverbunden. Traditionen muss man leben", sagt der Rentner, der bis zum Juni des vergangenen Jahres noch in den Lebenshilfe Werkstätten Unterer Niederrhein gearbeitet hat.

Fest in Xanten verwurzelt, lebt Georg Böcking noch immer mit seinem Vater zusammen im Elternhaus, aber in seiner eigenen integrierten Wohnung. Das klappt auch deshalb, weil er von der Lebenshilfe über das Betreute Wohnen unterstützt wird.

In Xanten nutzen 15 Menschen mit Handicap dieses Angebot, durch das sie ein größtenteils selbstständiges Leben führen können. Sie erhalten nur dort Hilfe, wo sie sie benötigen. Georg Böcking wird von seiner pädagogischen Betreuerin Melani Beckedahl bei Arztterminen begleitet und bei der Hausarbeit unterstützt und angeleitet. Ansonsten organisiert er sein Leben in Eigenregie. Dazu zählt auch die Freizeitgestaltung. "Ich bin noch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, und für das Betreute Wohnen bei der Lebenshilfe übernehme ich Botengänge", sagt Georg Böcking. Für das Läuten findet er trotzdem fast immer Zeit. Das liegt auch daran, dass ihn dieses Hobby so sehr begeistert. Der 63-Jährige weiß viel über die Historie des Niederrheins - und noch mehr über die Geschichte des Xantener Doms.

Wenn Georg Böcking ehrenamtlich die Glocken läutet, kommt er schnell mit Menschen ins Gespräch. "Touristen schauen sich das häufig an. Manchmal probieren sie das Läuten auch aus", sagt er.

Das erinnert ihn sehr daran, wie es ihm einst selbst erging. "Das Glockenläuten habe ich natürlich häufig gehört. Eines Abends bin ich einfach mal in den Dom gegangen", erzählt Georg Böcking. "Ich habe gefragt, ob ich das Läuten einmal probieren dürfte." Das war vor rund neun Jahren; die Faszination dieser Tätigkeit hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.

Mit ungebrochenem Enthusiasmus blickt der energiegeladene Rentner daher auf jeden Einsatz - auch und gerade zu besonderen Hochfesten "Dann kommt auch der Große Viktor zum Einsatz. Die Glocke wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Sie hat einen Riss und darf nur noch zu speziellen Anlässen erklingen", erzählt Böcking. Schweißperlen auf der Stirn sind programmiert: Der 1450 gegossene Koloss ist mehrere Tonnen schwer.

Quelle: RP