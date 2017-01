Xanten: Umsatzmillionär bei Ebay

Für Norbert Lehnhoff, Inhaber des Fotogeschäftes Allmedia in Dinslaken, ist der Verkauf über das Internet ein wichtiges geschäftliches Standbein. Der Unternehmer setzt weiterhin auf langsames Wachstum. Von Heinz Schild

Norbert Lehnhoff kann sich noch gut daran erinnern, wie er seinen ersten Artikel auf der Internetplattform Ebay zur Auktion angeboten hat. Das war eine Pentax-Kamera, die der Inhaber des Hiesfelder Fotogeschäfts Allmedia in seinem Laden einfach nicht los wurde. Also stellte er sie zur Auktion ab einem Euro und verkaufte sie tatsächlich an einen Kunden in Kiel. Er erhielt nur ein paar Euro weniger als den vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreis, aber mehr als den ausgezeichneten Preis in seinem Laden. So fing seine Karriere als Ebay-Händler an. Heute gehört der 55-Jährige zu den Umsatzmillionären bei Ebay. Das hätte er sich damals, im Jahre 2002, nicht träumen lassen. "In der Anfangszeit hätte ich niemals gedacht, dass ich einmal Ebay-Umsatzmillionär sein würde. Vor fünf Jahren knackten wir zum ersten Mal diese Marke, da wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Lehnhoff.

Ebay ist nur ein Standbein des Hiesfelder Geschäftsmannes, dessen Ladenlokal an der Sterkrader Straße 270 liegt. Er betreibt zudem einen eigenen Internet-Shop und ist auch bei Amazon aktiv. Sein Ladengeschäft eröffnete er 1992, als von digitaler Fotografie noch nicht die Rede war, man Filme zum Entwickeln abgab und Fotos auf Papier zurückbekam. Mit dem Einzug der Digitalfotografie veränderte sich die Branche grundlegend, die Umsätze gingen zurück. Durch einen Zufall entdeckte Norbert Lehnhoff dann das Internet für sich, als eine Freundin seiner Frau unbedingt an einer Ebay-Auktion teilnehmen wollte. Er wollte einen Versuch wagen und stellte damals die Pentax-Kamera ein. Als er für sie einen Käufer gefunden hatte, beteiligt er sich an weiteren Auktionen, um den Warenbestand in seinem Laden zu bereinigen. "Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Geschäft auf Zukunft wird", sagte Norbert Lehnhoff gestern im RP-Gespräch. Heute steht für ihn fest: "Wer meint, ohne Internet auszukommen, der macht sich etwas vor. Der stationäre Handel funktioniert nur noch hybrid." Hybrid heißt für ihn: Verkauf im Geschäft vor Ort und über das Internet.

Lehnhoff, der als gewerblicher Verkäufer bei Ebay angemeldet ist und dessen Shop dort den Namen allmedia-dinslaken trägt, legt Wert auf einen professionellen Online-Auftritt. Dazu gehört für ihn, dass das Team auf einem Bild zu sehen ist. "Wir zeigen im Internet unsere Gesichter und wollen, dass der Kunde auch zu uns ins Geschäft kommt." Im Netz wird die Auswahl präsentiert, was nach Lehnhoffs Erfahrung manchen Kunden dann veranlasst, den Laden an der Sterkrader Straße zu besuchen. Er ist überzeugt, dort eine so große Auswahl an Fototaschen wie kein anderer stationärer Händler in NRW zu haben. "Bei uns im Geschäft können Kunden die Fototaschen ausprobieren, sie können ihre Sachen hineinpacken und sehen, ob die Tasche für ihre Ausrüstung ausreicht - im Internet geht das nicht."

Seit nunmehr fast 15 Jahren ist Norbert Lehnhoff mit Allmedia Ebay-Handler, hat rund 85.000 positive Bewertungen, sein Ebayprofil weist eine Kundenzufriedenheit von 100 Prozent aus. Das führt er auch auf Kundenfreundlichkeit und Korrektheit zurück. Er beschäftigt sieben Mitarbeiter, davon kümmern sich fünf um den Versand. Die Zahl der verschickten Pakete schwankt je nach Saison, in der Weihnachtszeit sind es bis zu 450 täglich, momentan etwa 100. Mittlerweile verschickt er seine Waren auch ins europäische Ausland. Norbert Lehnhoff setzt auf langsames Wachstum. Die Voraussetzung dafür ist nach seinen Worten eine solide finanzielle Basis.

Zu seinen Kunden gehören etliche Prominente, unter anderem die Schriftstellerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Tine Wittler, der Schlagersänger Michael Wendler, Ian Anderson von der Band Jethro Tull sowie Leslie Mandoki, der als Musiker und Musikproduzent tätig ist.

