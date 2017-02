später lesen Xanten Shopping-Sonntage: Moers droht eine Klage Teilen

Drei verkaufsoffene Sonntage soll es in diesem Jahr in Moers geben - den "Moerser Frühling" und den "Moerser Herbst" in der Innenstadt sowie das Apfelfest in Kapellen. Aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind das genau drei zu viel. "Wir schauen uns ganz genau an, was beantragt wird und mit welcher Begründung", sagt Sabine Busch, Verdi-Gewerkschaftssekretärin am linken Niederrhein. In einem Schreiben an die Stadt Moers hat Verdi bereits Bedenken angekündigt und verweist auf aktuelle Rechtssprechung, nach der der Schutz des Sonntags allerhöchste Priorität habe. "Eine Klage behalten wir uns vor." Zum Hintergrund: Laut neuer Rechtssprechung sind verkaufsoffene Sonntage nur unter strengen Bedingungen möglich. So muss ein besonderer Anlass angegeben sein. Dabei muss laut Rechtsprechung der Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag mehr Besucher anziehen als die Öffnung der Geschäfte. Oder wie Sabine Busch von Verdi es formuliert: "Ist die Veranstaltung der Grund für den Besucherstrom oder das Einkaufen selbst?" Insbesondere das Apfelfest in Kapellen sehe man kritisch, so Busch. Von Sebastian Peters