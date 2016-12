Xanten: "Verlässliche Versorgung in Xanten ist gewährleistet"

Klemens Lammert (55) übernimmt zum 1. Januar die Leitung der Xantener Kinderarzt-Praxis in der Hagenbuschstraße 17, die seit 2011 vom Medizinischen Versorgungs-Zentrum (MVZ) des Marien-Hospitals Wesel betrieben wird. "Mit der Neubesetzung ist wieder eine verlässliche kinderärztliche Versorgung in der Stadt gewährleistet", sagt Gerd Heiming vom Marien-Hospital. Von Heinz Kühnen

Nachdem Kinderarzt Thomas Herber im September auf eigenen Wunsch ausgeschieden war, habe sich das Krankenhaus vergeblich um die Neubesetzung der Stelle bemüht, so Heiming weiter: "Während dieser Zeit war die Praxis zumindest dienstags und donnerstags am Vormittag durch einen Kinderarzt aus dem Marien-Hospital besetzt." Eine Regelung, die an diesen Tagen teils zu großem Andrang führte. Der Unmut einiger Eltern war bisweilen deutlich vernehmbar.

Jetzt soll wieder Ruhe einkehren - mit Klemens Lammert. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Nach dem Medizinstudium in Düsseldorf war er als Assistenzarzt in Münster, Osnabrück, Geldern und von 1992 bis 1995 auch in der Kinderklinik des Marien-Hospitals in Wesel tätig. Von 1996 bis 2008 arbeitete Lammert als Oberarzt im St. Clemens-Hospital Geldern. Anschließend ließ er sich als Kinderarzt im Gelderland-MVZ in Geldern nieder und baute dort eine psychosomatische Schwerpunkt-Praxis auf.

Klemens Lammert absolvierte eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychiater mit Stationen an mehreren Kliniken, darunter von Januar bis September 2013 in der Tagesklinik und Institutsambulanz des Marien-Hospitals unter Leitung von Chefarzt Dr. Ullrich Raupp. Es folgten eine Ambulanz-Tätigkeit in Moers (LVR-Klinik Bedburg-Hau) und nach der Facharzt-Prüfung 2016 zwei Stationen in Papenburg und an einer Privatklinik in Bonn.

"Die Tätigkeit als Kinderarzt bringt mir den höchsten Grad an Motivation und Zufriedenheit", begründet Lammert seinen Wechsel nach Xanten. Der 55-Jährige möchte auch seine Kenntnisse als Kinder- und Jugendpsychiater einbringen - wie es bis 2011 in diesem Haus auch Dr. Beate de Fries tat.

Die Praxis ist ab Jahresbeginn wieder montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

