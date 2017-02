Xanten: Vorsitzender von MIT und CDU Xanten-Mitte tritt zurück

Kai van Meegen, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung (MIT) und seit November 2015 auch Vorsitzender des Ortsverbandes Xanten-Mitte tritt aus beruflichen Gründen mit sofortiger Wirkung von beiden Ämtern zurück. Von Dirk Möwius

Auch aus dem Vorstand der Kreis-MIT scheidet er aus. Unserer Redaktion versicherte er gestern, dass allein berufliche Bedingungen dafür entscheidend seien. Er bleibe selbstverständlich CDU-Mitglied und hoffe, sich in einigen Jahren wieder stärker engagieren zu können. Den Ortsverband wird kommissarisch sein bisheriger Stellvertreter Alexander Vorrath führen. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Landtagskandidat Rainer Groß sprach gestern von einer nachvollziehbaren Entscheidung, für die man Verständnis haben müsse.

Für die CDU selbst sei sie aber mitten im Wahlkampf unglücklich. "Es wird nicht einfach, aber wir werden das gemeinsam hinbekommen", so Groß. Er selbst war Vorgänger von van Meegen an der Spitze des mitgliederstärksten Ortsverbandes in Xanten, hatte aber zwischenzeitlich den Vorsitz des Stadtverbandes übernommen. Groß, beruflich und im Wahlkampf stark eingespannt, baut vor allem auch auf die Hilfe seines Stellvertreters Tanko Scholten.

Quelle: RP