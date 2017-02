Xanten: Vynen trauert um Karl-Heinz van Loock

Der Ehrenbrudermeister und amtierende Kaiser der St.-Martin-Schützenbruderschaft Vynen, Karl-Heinz van Loock, ist am Samstagabend im Alter von 79 Jahren gestorben. Aufgrund einer schweren Erkrankung war er bereits seit Weihnachten im Krankenhaus.

Seine aktive Schützenlaufbahn begann er schon vor über 60 Jahren in seinem Geburtsort Marienbaum. 1955 gründete er dort die Jungschützengruppe der St.-Birgitten-Bruderschaft und war Schießmeister. 1967 zog er nach Vynen um. Auch dort gründete er die Jungschützengruppe. Nach vielen Jahren als Jungschützenmeister und Schießmeister wurde er in der St.-Martin-Bruderschaft zum Brudermeister gewählt. Er war auch auf Bezirks-, Bundes- und Diözesan-Ebene aktiv. Aufgrund seiner überaus aktiven Schützenzeit wurde er mit vielen Auszeichnungen des Bundes - vom Silbernen Verdienstkreuz im Jahr 1967 bis zum Kleiner Stern zum Schulterband des SEK im Jahr 1987 - ausgezeichnet. Diese hohe Auszeichnung wird nur sehr wenigen Schützen verliehen. Im Jahr 1976 erzielte Karl-Heinz van Loock die Königswürde der St.-Martin-Schützenbruderschaft in Vynen, 40 Jahre später - im Sommer 2016 - errang er die Kaiserwürde. Auch im Musikverein Vynen war er engagiert, bis 2010 auch als aktives Posaunist.

Die Trauermesse findet am Mittwoch, 8. Februar, um 10 Uhr in der Martin-Kirche statt, anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof Vynen.

(möw)