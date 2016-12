Xanten: Was war los in der Region? Das große Silvesterrätsel

Was war los in der Region? Das große Silvesterrätsel

Wer in diesem Jahr aufmerksam den "Boten für Stadt und Land" gelesen hat, kann vermutlich unsere 28 Fragen beantworten. Die aneinander gereihten Buchstaben ergeben einen Lösungssatz - natürlich ohne Leerstellen und ohne Umlaute.

Wir wünschen viel Spaß beim Grübeln, gerne auch gemeinsam in der Familie, mit Freunden oder Nachbarn. Als Belohnung winken wieder zahlreiche Gewinne, die wir unter den Einsendern mit der richtigen Antwort verlosen. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch, Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

Welcher deutsche Spitzenpolitiker war am 31. Januar 2016 im Restaurant "Orsoyer Berg" der Familie Honnen zu Gast? e) Angela Merkel n) Sigmar Gabriel a) Horst Seehofer

Wie heißt das aus Schriftstellern bestehende Fußball-Team, das der Rheinberger Flüchtlingsmannschaft Inter Rheinberg einen Satz Trikots gespendet hat? a) FC Criminale i) Borussia Tintenkleckser l) Eintracht Flotte Feder

Ein Weltstar gab sich bei der Sommermusik Xanten die Ehre: Albert Hammond. Neben seinen eigenen Hits hat er unzählige Welthits für namhafte Künstler wie Joe Cocker, Tina Turner, The Hollies, Art Garfunkel, Leo Sayer geschrieben. Welches Lied hat er nicht komponiert? n) The Air That I Breathe l) One Moment in Time e) Spanish Eyes

Wie viele Schüler braucht die Sekundarschule Alpen, um weiterhin selbstständig zu bleiben? c) 60 e) 75 n) 100

Die evangelische Kirche in Sonsbeck wurde im Jahr 2016 umfangreich renoviert. Wann wurde die Kirche an der Hochstraße in Anwesenheit des Großen Kurfürsten eingeweiht? e) Im Jahr 1610? h) Im Jahr 1660? m) Im Jahr 1690?

Rheinberg war einmal für sieben Jahre Kreisstadt. Wann begann die Amtszeit von Landrat Carl Freiherr von der Rhoer? a) 1. Mai 1616 u) 1. Mai 1716 s) 1. Mai 1816

Schafgarben. Spitzwegerich, Wiesenklee, verschiedene Gräser findet man am APX auf der Pflanzenfläche, die am Fuß der alten Stadtmauer herangewachsen ist. . "So oder so ähnlich dürfte es vor der alten Stadt der Römer tatsächlich ausgesehen haben", sagt Dr. Jutta Meurers-Balke. Die Archäobotanikerin und ihr Mitarbeiter Michael Herchenbach stehen wissenschaftlich Pate für das Projekt. Nach welchem Kraut sind Wiese und Projekt benannt? e) Safran n) Sanddorn t) Salbei

Im Solvay-Industriepark ist zwischen Ossenberg und Millingen ein Logistikzentrum entstanden. Für welchen Autoherteller werden dort Ersatzteile gelagert? f) Audi s) Toyota e) BMW

In Xanten gab es viel Aufregung um eine geplante Neuansiedlung im Gewerbegebiet Birten. Was sollte dort gebaut werden? j) Ein Panoptikum s) ein Krematorium a) ein Sanatorium

Welches Büro hat den Architektenwettbewerb der Gemeinde Alpen zum Stadtumbau gewonnen? j) Felixx/De Zwarte Hond a) Willemm/ De Dicke Kunt n) Adamm/De Gönne Kant

Der Heimatforscher Paul Feltes ist am 1. September 90 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag wünschte er sich Geld für ein Denkmal, mit dem welcher bekannte Rheinberger geehrt werden soll? g) Thomas Baumgärtel a) Amplonius Rating de Berka h) Hein Hoppmann

Wie heißt das Bildungszentrum des Alpener Agrartechnik-Unternehmens Lemken in Bönninghardt? s) Institut für Pflug-Technologie r) Akademie der Ackerfreunde h) Agrofarm

Wie heißt die Rheinberger Bürgerinitiative, die sich erfolgreich gegen den Bau des geplanten Verwaltungsgebäudes des Awo-Kreisverbandes gewehrt hat? k) Bürgerinitiative Wir für Rheinberg r) Initiative Rund um den Pulverturm i) Bürgergemeinschaft Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt

Wo hat die bekannte Rheinberger Punkrockband Betontod ihr Weihnachtskonzert 2016 durchgeführt? t) Westfalenhalle 2 in Dortmund a) Turbinenhalle in Oberhausen w) Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf

Das Kostüm und die Rede von Xantens Bürgermeister Thomas Görtz beim Rathaussturm am Altweiberdonnerstag sorgten bei einer Behörde für Entrüstung. Als was ging der Verwaltungschef? z) Feuerwehrmann n) DBX-Mitarbeiter i) Polizist

Für welche Kindertagesstätte in der Stadt Rheinberg wurde ein neuer Träger gesucht? r) Evangelisches Kinderhaus Rheinberg n) St.-Peter-Kindergarten Rheinberg t) Waldzwerge Pelden (städtisch)

Der Trägerverein Altes Rathaus hat in der Adventszeit erstmals die Fenster des alten Rheinberger Gebäudes dekoriert und beleuchtet. Wie viele Rathausfenster sind abends beleuchtet? o) 24 d) 25 n) 26

Wie wird die Amaliengalerie in Alpen noch genannt? e) Gesundheitszentrum Alpen a) Ärztehaus Alpen u) Villa Medicus

Wie viele Ampelanlagen gibt es in der Gemeinde Alpen? r) 5 l) 6 n) 7

De Frau Kühne erobert den Kölner Karneval: Die Kabarettistin aus Lüttingen wird auch in den großen Traditionssälen wie dem Gürzenich oder dem Sartory gefeiert. Sie ist Niederrheinerin durch und durch - doch aus welchem Dorf stammt sie? Dort stand sie übrigens auch schon als Kind auf der Bühne? l) Aldekerk b) Birten z) Achterhoek

Der neue Abschnitt des Alleenradweges in Sonsbeck wird zwischen der Marienbaumer- und der Reichswaldstraße an einer Bauwerksruine der früheren Boxteler Bahn vorbeiführen. Das ist ... a) der Bahnhof in Hamb u) der Bahnhof in Sonsbeck e) der Bahnhof in Labbeck

Wie heißt der neue Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck, der am 1. Januar 2017 seinen Dienst antritt? s) Jürgen Köhlitz g) Markus Janssen u) Markus Lukas

Am 7. Juni gab es hohen Besuch in Sonsbeck. Wer war zu Gast in der Gemeinde? i) NRW-Umweltminister Johannes Remmel? b) NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft? p) Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks?

Die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) versorgt in Xanten-Vynen kostenlos Leseratten mit Büchern und anderen Medien. Wie lange schon? a) Seit 50 Jahren n) seit 100 Jahren e) seit 125 Jahren

Ende August feierten 1000 Musikfans "Rock am Dick". Zum wievielten Mal stellte die Allgemeine Konzertorganisation Sonsbeck (ALKO SBK) das Festival auf die Beine? i) Zum 11. Mal? n) Zum 12. Mal? s) Zum 13. Mal?

Weihbischof Wilfried Theising verlässt Xanten. Bischof Dr. Felix Genn hat eine neue Aufgabe in Oldenburg für ihn. Aber was für ein Amt übernimmt er dort? e) Er wird Offizier. s) Er wird Offizial. n) Er wird Kardinal.

Einen runden Geburstag feierte in diesem Jahr der katholische Kindergarten St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum. Laut den Aufzeichnungen von (höchstwahrscheinlich) Schwester Ludbirga kamen am ersten Kindergarten-Tag bereits 40 Kinder. In den Anfängen befanden sich die Kindergartenräume noch im katholischen Schwesternhaus selbst. Wie alt wurde der Kindergarten 2016? e) 100 Jahre n) 50 Jahre r) 75 Jahre

Die Kampagne der Deutschen Glasfaser in Sonsbeck und Labbeck war erfolgreich. Wie viele der gut 2500 Haushalte mussten sich für das schnelle Internet entscheiden? n) 30 Prozent r) 40 Prozent e) 50 Prozent

