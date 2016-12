Sonsbeck: Weihnachten auf dem Campingplatz

Siegfried und Ingrid Schank aus Moers zieht's an den Festtagen aus der Stadtwohnung in ein Chalet auf den Kerstgenshof in Labbeck. Hier treffen sie Freunde und genießen die himmlische Ruhe. Familie Ingenlath hat nur einen Tag Pause. Von Rita Hansen

Siegfried und Ingrid Schank sind gestern Abend angereist. Sie haben ein Landhauschalet im Campingpark Kerstgenshof gemietet. Heiligabend verbringt das Paar mit einer Bekannten, die dort ebenfalls über die Feiertage ein Haus gemietet hat. "Da setzen wir uns alle zusammen und essen etwas Leckeres", sagt der 67-jährige Moerser und schaut sich fast träumerisch um: Überall leuchten Lichterketten, manche blinken wie Sterne. Und die Städter umgibt eine himmlische Ruhe. Es weihnachtet - gerade hier draußen am Wald.

Mit Einbruch des Winters schicken die meisten Camper ihr mobiles Heim in die Winterpause. Andere hingegen sind begeisterte Wintercamper und genießen die Zeit am Ende des Jahres auf ihre Weise. Das ist einer der Gründe, warum der Campingpark Kerstgenshof 364 Tage im Jahr geöffnet hat. Lediglich am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt die Rezeption geschlossen. Dann gönnen sich die Besitzer Ingenlath einen Tag für die Familie.

An den Feiertagen haben fast alle Mitarbeiter frei. "Das ganze Jahr über sind wir wie ein Handy. Immer auf ,standby' für unsere Gäste und das Team. Bei uns spielt sich alles in unserem Privathaus ab. Die Rezeption ist direkt neben unserer Küche", so Birgit Ingenlath. Da genießt es die Familie, an den Feiertagen, das Haus mal ganz für sich zu haben. Den Check-in für den 26. Dezember bereiten sie als "Blind-Check-in" vor. Alles ist vorbereitet, eine Info-Mappe für Ankömmlinge liegt bereit. Den Gästen ist das bekannt. Viele davon sind Stammkunden.

"Am Folgetag kommen sie dann meist kurz vorbei, um ,Hallo' zu sagen", erzählt die Labbeckerin. Bereits zur Adventszeit leuchten den Gästen des Fünf-Sterne-Campingplatzes an der Schranke die Lichter des 4,5 Meter hohen Tannenbaumes entgegen. Mit all den Lichterketten, weihnachtlichen Dekorationen und Tannenbäumen auf den Parzellen verwandelt sich der Campingpark im Dezember in ein kleines Weihnachtsdorf. Weitere Tannenbäume schmücken den Platz zu den Feiertagen. Die Landhaus-Chalets sind festlich dekoriert, das Clubhaus ebenso.

"Wer an Weihnachten zu uns kommt, der mag es ruhig und beschaulich", sagt Gastgeberin Birgit Ingenlath. "Man fährt runter bei uns, entschleunigt." In den Landhaus-Chalets werden einige Gäste gemeinsam am Heiligen Abend feiern. Ehemalige Dauercamper, die sich nach der Aufgabe ihrer Jahresplätze jedes Jahr auf dem Kerstgenshof eine Unterkunft mieten, um auch weiterhin gemeinsam das Weihnachtsfest zu feiern.

"Camping ist eine kommunikative Art, Ferien zu machen. Man kann sich zurückziehen und die Ruhe genießen oder aber aktiv in der Gemeinschaft etwas unternehmen. Beispielsweise zusammen über die ruhigen Wege schlendern oder gemeinsam ein paar Touren unternehmen."

Während die Gäste die Ruhe und ihren Urlaub genießen, herrscht bei Familie Ingenlath Hochbetrieb. Sie bereiten die neue Saison vor. Da werden Bauprojekte wie das neue Sanitärhaus mit Behindertenbad umgesetzt, die Teilnahme an Tourismus-Messen vorbereitet, Angebote erarbeitet und neue Konzepte entwickelt oder Buchungen für 2017 und 2018 gecheckt. "Ganz viel Schreibtisch-Arbeit", fasst Birgit Ingenlath die Zeit zwischen den Jahren zusammen.

Solche Sorgen treiben Siegfried und Ingrid Schank nicht um. Früher seien sie öfter auf dem Kerstgenshof gewesen. Und irgendwann kam dann der Gedanke auf, mal die Feiertage hier zu verbringen. Ihre Kinder und Enkel werden das Ehepaar dort am zweiten Weihnachtstag besuchen. Die 67-jährige Mann aus Moers sagt: "Für mich ist das hier draußen Urlaub. Der beginnt schon, wenn ich aus der Stadtwohnung raus bin." Auf dem Kerstgenshof sei es um diese Jahreszeit wunderbar ruhig. Und das ist genau das, was den Moersern so gut gefällt: dieser Friede.

Quelle: RP