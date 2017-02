Sonsbeck: Wie Grundschüler heute Sprache lernen

Microsoft Deutschland spendierte gestern der Sonsbecker Wichern-Grundschule den Zugang zum "Schlaumäuse"-Programm. Von Heinz Kühnen

Marlon und Ilva hatten Lette sofort ins Herz geschlossen. Eine gelbe Stoffmaus, die noch einen Kameraden hat: Lingo, der ist aber blau. Zwei "Schlaumäuse sind das. Und genau so heißt ein Programm, mit dem Microsoft Deutschland im Jahr 2003 eine Bildungsoffensive gestartet hat. Seit gestern gibt es die neue Version auch in der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule. Die Klasse 1b, zu der Marlon und Ilva gehören, waren die ersten, die gestern Morgen die digitale Form der Sprachförderung erproben durften. Mittlerweile nutzten mehr als 12.000 Bildungseinrichtungen, insbesondere Kindertagesstätten und Grundschulen" diese Sprachlernsoftware, berichtete Microsoft Deutschland-Vertreter Stephan Hohmann gestern in Sonsbeck. Wobei in der Version, die November 2016 auf dem Markt ist, auch Arabisch, Französisch und Englisch gesprochen wird: guten Tag, esselemu alaykum, bonjour und hello.

Das wiederum begeistert auch Sonsbecks Grundschulleiter Martin Nenno: Immerhin gibt es 17 unter seinen 278 Schülern, die Deutsch als Zweitsprache erlernen. Meist sind es Flüchtlinkinder, die über DAZ-Unterricht erst noch an die Grundformen des Deutschen herangeführt werden. Und auch im Förderunterricht, so Martin Nenno, sei der Einsatz sicher ein Gewinn. Ohnehin: Ein vermindertes deutsches Sprachverständnis ist sowohl im Kindergarten-, als auch im Schulalltag nicht selten zu beobachten.

"Ohne sprachliches Rüstzeug aber ist ein Großteil der Schulfächer einfach nicht zu absolvieren", weiß die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss, die in diesem Sinne gerne als "Schlaumäuse"-Botschafterin tätig ist und, weil Microsoft nun auch gezielt über Land ziehen möchte, die Sonsbecker Schule als neue Heimstätte für Lette und Lingo empfohlen hatte. Die Software erweckt die beiden Mäuse zum Leben, die eine Mission haben: Das Land der Sprache retten. Ihr Gegenspieler ist nämlich der Wörterwichtel, der Buchstaben zum Verschwinden bringt.

Daneben beinhaltet die App Übungen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad, so dass Kinder mit unterschiedlichen Lernerfahrungen gleichermaßen profitieren. Zudem unterstützen Vorlesekonzepte und Hörbücher das selbstständige Entdecken der Sprache, das auch zuhause möglich ist: Die Eltern erhalten einen Zugangsschlüssel.

Und die Lehrer werden für den Einsatz geschult. Microsoft-Mann Hohmann ließ dafür zwei Tablets am Ort. Im Wesentlichen werden die "Schlaumäuse" aber im Computerraum zum Leben erweckt, den die Gemeinde gerade mit 26 PC-Plätzen ertüchtigt hat. Mindestens einmal in der Woche erhalte jede Klasse hier Unterricht, sagte die stellvertretende Schulleiterin Birgit van Stephaudt.

Damit werden nun gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Der Sprachunterricht am PC erhöht auch die Medienkompetenz. Allerdings fehlt noch der Beamer, über den der Lehrer die ganze Klasse mit Hinweisen erreichen kann. "Kaufen Sie einen", zeigte sich Sabine Weiss in Geberlaune; den bezahlen Bürgermeister Heiko Schmidt und ich je zur Hälfte." Schmidt nickte eifrig. Und seine Tochter freut sich. Die saß gestern Morgen zwei Reihen vor dem Vater.

