Xanten: Wo Tanzen keine Frage des Alters ist

Die Lime Lights feierten bei der großen Sitzung der Schützenbruderschaft Menzelen-Ost einen grandiosen Abschied. Aber gleich mehrere Tanzgruppen sind bereits in ihre Fußstapfen getreten. Erna und Mia sind in ihr Dorf verliebt. Von Rita Hansen

Zwei Jahrzehnte standen die jungen Frauen "in Menzelen auf allen Bühnen. Und es hat uns 20 Jahre Spaß gemacht dabei zuzusehen", sagte Sitzungspräsident Manfred Ingenfeld. Die stehenden Ovationen und der aufbrandende Jubel im Saal unterstrichen seine Worte. 20 Jahre sind Zeit für viele Erinnerungen. So verabschiedeten sich die Lime Lights dann auch mit dem Cats-Evergreen "Memories" von der karnevalistischen Bühne.

Bereits beim vorangegangenen Gardetanz hatte die 1997 erstmal im Adlersaal angekündigte Tanztruppe voller Energie und guter Laune bewiesen, dass sie nicht aus Alters-, sondern aus Alltagsgründen aufhören (RP berichtete).

Aber nicht nur die Lime Lights präsentierten in der von Prinz Lars und seinen Adjutanten mit sprichwörtlichem Trommelwirbel gestarteten Büttensitzung der Schützenbruderschaft tänzerisches Können. Ob Mini Lights, New Generation, Flöthdancers oder Froggels - wenn die Menzelener Tanzgruppen loslegen, bebt die Bühne, und das Publikum im Saal tobt. Energiegeladener Gardetanz, anmutiger venezianischer Hip-Hop, peppiger Punk-Rock, verspielt träumerisch als Hochzeitsensemble oder inspiriert von der Musicalwelt - die Tänze hatten allesamt Raketenpotenzial.

Ebenso die umjubelte Schwarz-Weiß-Show des Elferrates, der grandios bewies, dass geteilte Strumpfhosen ein doppeltes Narrenvergnügen bedeuten. Zum Abschied der Lime Lights trat dann zudem noch die Männergarde von Ex-Prinz Ulf auf.

Tanzen war das große Thema an dem Abend und keine Frage des Alters wie die "Rollator Ladies" klarmachten. Ihre umtanzten Einblicke ins Dorfleben rund um Mitfahrbänke, Bürgerbusverbindungen und Einkaufsmöglichkeiten zeigten: "Jung und Alt halten zusammen, weil wir Menzelener sind." Schon "Erna und Freundin Mia" hatten in der Zugabe ihrer sportiven Büttenrede besungen, dass sie "in Menzelen verliebt" sind. Ein Song, in den die Jecken gerne einstimmten.

Zuvor hatte das Duo mit Sprüchen von "20 Zentimetern" und "Dreimal Daumenlänge" bei manchem Jeck für Kopfkino gesorgt. "Frikadellche" verteilend startete der "Häääänsenen" mit Anekdoten über geschlossene Wirtschaftswege, Pfarrheim-Abriss und geplanter Edeka-Eröffnung "direkt im Anschluss an die Eröffnung des Flughafens in Berlin" seinen Angriff aufs Zwerchfell.

Bei Fragen zum Dorfgeschehen hilft das "Orakel von Menzelen", alias der schräge Vogel "Aki" und sein "Scheißerchen". Die konnten zwar keine Gedanken lesen, hatten aber pfiffige Ideen, um trotzdem die richtige Lösung aus dem Umschlag zu zaubern. Im Saal nutzte das bunt verkleidete Narrenvolk jede Gelegenheit, bereits vor der After-Show-Party zu tanzen. Die Sänger von "Ma' so ma' so" legten mit Songs von Hulapalu bis Viva Colonia die Basis für eine prima Stimmung.

Quelle: RP