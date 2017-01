Xanten: Xanten trauert um Hans-Jürgen Thiele

Der frühere Bürgermeister und SPD-Fraktionsvorsitzende starb in der Nacht auf Montag im Alter von 76 Jahren. Von Peter Kummer

Der frühere Bürgermeister der Stadt Xanten und langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Thiele ist tot. Er starb, wie jetzt bekannt wurde, in der Nacht auf Montag im Alter von 76 Jahren. Der gebürtige Königsberger war einerseits Vollblutlehrer, seine andere Leidenschaft galt der Lokalpolitik.

Viele Jahrzehnte unterrichtete er an der Walter-Bader-Realschule mit Schwerpunkt Deutsch. Der Mensch, sein Wohlergehen und die Nähe zum Bürger war ihm immer eine Herzensangelegenheit, so dass sein Wahlspruch für die Kommunalwahl 1999, als er mit Unterstützung der Grünen versuchte, seinen Erfolg von vor fünf Jahren zu wiederholen auch lautete: "Mensch Thiele"! Sein Motto: Erst kommt der Mensch, dann die Menschenordnung, angelehnt an ein Zitat aus dem "Hauptmann von Köpenick".

Thiele trat mit 30 Jahren in die SPD ein. Zu den Höhepunkten seiner politischen Arbeit gehörte sicherlich der Sieg der SPD bei der Kommunalwahl 1994, als die Sozialdemokraten der CDU den Bürgermeisterstuhl vor der Nase wegschnappte, weil sie mit FBI und Grüne eine Listenverbindung eingegangen waren. Thiele, der nach eigenem Bekunden immer schon gerne baute und bastelte, der handwerklich begabt war und auch als Möbelschreiner arbeitete, zimmerte erfolgreich die Koalition mit zusammen. Bürgermeister wurde Willi Janssen (SPD).

1995 wurde Thiele, bis dahin Fraktionschef, selbst Bürgermeister, nachdem sein Parteifreund und Amtsvorgänger Janssen plötzlich verstorben war. In den Jahren bis zur nächsten Wahl sah er die Förderung des Krankenhauses, und der Schulbauten sowie die Versorgung mit Kindergartenplatzen als wesentliche Eckpfeiler der Ratspolitik an. Außerdem kümmerte er sich um eine menschenwürdige Unterbringung der Kosovo-Flüchtlinge und - Asylbewerber.

Mit der politischen Arbeit und dem Strippenziehen hinter den Kulissen war der passionierte Imker also bestens betraut, um die Macht der CDU zu brechen. Souverän machte er gemeinsam mit seinen Rudersleuten an der Seite, SPD, Grüne und FBI, Kommunalpolitik, so dass er recht früh schon auch für die neue Legislaturperiode als SPD-Kandidat aufgestellt wurde.

Schalke-Fan und überzeugter Bayern-Gegner Thiele galt einerseits als Moderator, als Zuhörer und Förderer von Kunst und Kultur. Andererseits konnte er aber auch gehörig im Rat poltern und stand anderen Ratsmitgliedern in dieser Hinsicht nichts nach. Mit seinem Klartext schoss er manchmal übers Ziel hinaus, etwa indem er in einer Ratssitzung im November 2006 der Stadtverwaltung Bilanzfälschung vorwarf, "die in der freien Wirtschaft Bilanzbetrug genannt wird". Er sprach von absichtlichen Manipulationen und einer absichtlichen Täuschung des Rates. Harte Worte eines Genossen, bei denen dann selbst die eigene Fraktion auf Distanz ging.

Privat lebte Thiele, der sich, wie er es einmal ausdrückte, als "erster Dienstleister seiner Stadt" sah, in Vynen. So ist es kein Wunder, dass er die Menschen in den Ortschaften nie außer Blick gelassen hat. "Es darf nicht nur eine innerstädtische Entwicklung geben. Die Dörfer müssen gestärkt werden - etwa über ihre Vereine und Einrichtungen", umriss er in der Rheinischen Post im August 1999 eines seiner Ziele. Seine weiteren Ziele damals: frühe Bürgerbeteiligung bei allen Vorhaben, Unterstützung der Eigenentwicklung der Ortschaften, Umsetzung der Planung für das Lüttinger Feld, mehr Freizeiteinrichtungen, Unterstützung für Jugend- und Seniorenarbeit. Am Ende jedoch wurde der CDU-Kandidat Christian Strunk bei der ersten Direktwahl eines Bürgermeisters mit 53 Prozent gewählt. Nachdem Fraktionschef Jürgen Kappel 2013 den Vorsitz abgegeben hatte, rückte Thiele, der eine Tochter hinterlässt, wieder an die Spitze der Fraktion.

Trauerfeier: 13. Januar, 12 Uhr, Kapelle, Caspar-Baur-Straße in Wesel.

Quelle: RP