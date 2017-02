Am Niederrhein hat es am Montagmorgen mehrere Glatteis-Unfälle gegeben. Mindestens drei Autos kamen von der Fahrbahn ab und überschlugen sich.

In Xanten auf dem Bankscher Weg in Richtung Varusring ist am Montagmorgen ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Wagen des Fahrers landete im Feld. Die Person im Wagen wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt. Die Unfallstelle ist am Montagmorgen gesperrt.

Zwei weitere Unfälle hat es auf der Veener Straße in Alpen gegeben. Auch dort ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Verletzte waren der Polizei am Montagmorgen nicht bekannt.

(klik)