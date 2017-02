Xanten: Xantens "erster Bürger" bestellt die erste Biotonne

Normalerweise mag Thomas Görtz die Bezeichnung "erster Bürger der Stadt" nicht so sehr, doch diesmal freute er sich, "der Erste" zu sein.

Gerade sind die Bestellvordrucke für die Biotonne mit den Abgabenbescheiden verschickt, da nutzte der Verwaltungschef mal ausnahmsweise seinen "Heimvorteil" im Rathaus, griff schnell zum Kugelschreiber und füllte als erster seinen Antrag für die Biotonne aus. "Ich freue mich, dass wir nun auch in Xanten endlich die Biotonne auf freiwilliger Basis einführen und so unsere Abfallentsorgung noch moderner und ökologischer gestalten können", so Görtz. Die 240-Liter-Biotonne kostet 40 Euro im Jahr und wird zweiwöchentlich geleert. Die erste Leerung erfolgt Anfang Juli. Auskünfte und Beratung gibt es im Rathaus unter 02801 772 315 oder 772 280.

(möw)