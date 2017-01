Xanten: Xantens Feuerwehr setzt auf Nachwuchs

24 Mädchen und Jungen sind in der Jugendfeuerwehr, 18 in der Kinderfeuerwehr aktiv. Unwetter prägten das Jahr 2016. Von Heidrun Jasper

Die Feuerwehren löschen, bergen, retten und schützen. Das haben die Löschzüge auch letztes Jahr getan: Insgesamt 360 Einsätze (Vorjahr 137) arbeiteten die Wehrleute ab, verteilt auf 27 Feuer, 17 Brandmeldeanlagen, 16 Hilfeleistungen bei Personen in verschlossener Wohnung, sieben Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, 256 Sturm- und Wasserschäden, 27 Ölspuren und auslaufende Betriebsmittel. Alleine 221 Einsätze fielen zwischen dem 1. und 3. Juni an, verursacht durch die Starkregenfälle, stellten sie eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr Xanten dar. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den Pressesprecher Philipp Schäfer bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Xanten verlas.

Zur Zeit sind 189 Einsatzkräfte im aktiven Dienst, hinzukommen 24 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr, sowie 18 Kinder der Kinderfeuerwehr. Die Ehrenabteilung besteht aus 47 Kameraden, fasste Stadtbrandinspektor Markus Windhuis zusammen. Philipp Schäfer führte auch die geleisteten Lehrgänge und Veranstaltungen auf.

Die Ausrüstung wurde teilweise erneuert: So konnte der neue Einsatzleitwagen des Löschzuges Xanten-Mitte in Dienst gestellt werden. Ebenfalls neu: ein Kommandowagen für den Leiter der Feuerwehr. In diesem Jahr ist der Umbau des Gerätehauses in Birten vorgesehen, außerdem soll der Neubau des Gerätehauses in Wardt geplant werden. Der Löschzug Xanten-Nord erhält Ersatz für ein defektes Mannschaftstransportfahrzeug. Und die im vergangenen Jahr gegründete Kinderfeuerwehr soll an die "Erfolge" des Gründungsjahres anknüpfen und weiterentwickelt werden.

In die Ehrenabteilung verabschiedet wurden Hauptbrandmeister Horst Fickinger, Löschzug Xanten-Mitte (36 Jahre Dienstzeit), Unterbrandmeister, Heiner Steevens (Löschgruppe Wardt, 47 Jahre bei der Feuerwehr, Brandinspektor Josef van Nahmen, (LZ Xanten-Mitte, 44 Jahre dabei) und Stadtbrandinspektor Dirk Görtzen (Xanten-Mitte, 30 Jahre Dienstzeit). Für 35-jährige Zugehörigkeit wurden geehrt: Unterbrandmeister Gerd Kootstra, Hauptbrandmeister Markus Arntzen und Unterbrandmeister Gregor Joosten (alle LG Wardt), von der Löschgruppe Lüttingen Unterbrandmeister Guido Angenendt, vom Löschzug Xanten-Mitte Brandinspektor Ralf Hussmann. 25 Jahre dabei: Stadtbrandinspektor Hans-Hermann (LZ Xanten-Nord), Hauptfeuerwehrmann Andreas Reineke (LG Lüttingen), Unterbrandmeister Ludger Bergmann (LG Birten). Brandoberinspektor Werner Schneider, LZ Xanten-Mitte, wurde zum Löschzugführer, Brandoberinspektor Marcel Schmidt, Xanten-Mitte, und Oberbrandmeister Niklas Killewald, Xanten-Mitte, zu stellvertretenden Löschzugführern ernannt. Brandoberinspektor Oliver Näther, Wardt, ist jetzt Löschgruppenführer, Unterbrandmeister Florian Steevens, LG Wardt, stellvertretender Löschgruppenführer.

Quelle: RP