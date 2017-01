Xanten: Xantens Verwaltung legt "Giftliste" vor

Angesichts wenig effektiver Einsparmöglichkeiten empfiehlt Bürgermeister Thomas Görtz vor allem Steuererhöhungen. Von Dirk Möwius

Wie stopft man das 2,5-Millionen-Euro-Loch im Haushalt? Kämmerer Stephan Grundmann hatte bei der Einbringung des Etats deutlich gemacht, dass es nicht nur um ein zeitlich begrenztes Problem geht, sondern dass Xanten ein strukturelles Defizit plagt. Wie angekündigt hat die Verwaltung den Fraktionen zu Jahresbeginn eine achtseitige Liste mit Sparvorschlägen vorgelegt. Doch Bürgermeister Thomas Görtz empfiehlt nur wenige Positionen aus der "Giftliste", die unserer Redaktion vorliegt, auch tatsächlich umzusetzen. Stattdessen soll die Einnahmeseite verbessert werden. Bürger und Unternehmen sollen tiefer in die Tasche greifen und so dazu beitragen, das Defizit in den Griff zu bekommen.

Damit liegt das seit Monaten unterschwellig debattierte Reizthema Steuererhöhung erstmals offiziell auf dem Tisch. Den größten Schluck aus der Pulle verspricht sich eine Kommune durch die Grundsteuer B, die jeder Hausbesitzer zahlen muss und am Ende jeden trifft - ob er nun eine Villa besitzt oder in einer kleinen Mietwohnung lebt -, weil die Steuer auf die Nebenkosten umgelegt wird. Thomas Görtz schlägt der Politik vor, "spätestens" von 2018 an den Hebesatz von aktuell 420 Prozent um 100 Punkte anzuheben. Damit läge Xanten dann beim Durchschnittswert im Kreis Wesel.

Görtz weist darauf hin, dass fünf Kommunen bereits für 2017 Hebesätze über 600 Prozent planen. Nach der Übersicht will Alpen bei 429 Prozent bleiben, Sonsbeck erhöht leicht auf 429 Prozent, Rheinberg bleibt bei 450 Prozent. In Moers sind 740 Prozent fällig, Kamp-Lintfort will auf 765 Prozent anheben.

Für den Grundsteuerhebesatz A (Landwirtschaft) wird ein Plus um 40 Punkte auf 300 Prozent empfohlen. Auch die Gewerbesteuer ist im Visier der Verwaltung: Dort wird vorgeschlagen, um 15 Punkte auf 440 Prozent zu erhöhen. Damit läge Xanten weiter unter dem Kreisdurchschnitt.

"Allenfalls mittelfristig" könnte nach Einschätzung aus dem Rathaus zudem eine Fremdenverkehrsabgabe von allen Betrieben und Selbstständigen, die vom Tourismus profitieren, erhoben werden. Darüber soll erst beraten werden, wenn das Kurangebot weiter ausgebaut ist. Das gilt auch für eine Anhebung des Kurbeitrags. Kurzfristig möchte die Verwaltung schon den Gastronomen, die Außengastronomie auf städtischen Flächen betreiben, für diese Sondernutzung mehr in Rechnung stellen. Die Vergünstigung für die großen IGX-Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt sollen aber bleiben.

Auch Hundebesitzer der Stadt sollen verstärkt zur Kasse gebeten werden. Die Verwaltung schlägt vor, ab diesem Jahr zehn Euro mehr pro Hund zu fordern. Die Vergnügungssteuer (betrifft Spielautomaten) soll um einen Punkt steigen, die "Sexsteuer" soll nach der Erhöhung im Vorjahr unangetastet bleiben. Auch die Zweitwohnsteuer soll nicht erhöht werden, weil der Spielraum nach Meinung der Verwaltung ausgereizt sei. Das Thema "Parkgebühren" ist schon beraten, dann aber nicht endgültig beschlossen worden. Görtz empfiehlt, das von der Verwaltung mit der IGX abgestimmte Konzept nun umzusetzen.

Und wie sieht es mit möglichen Einsparungen aus? Effektiv wäre aus Sicht der Verwaltung der Verzicht des Rates auf die neuen zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende. Alternativ könnte man auch die Zahl der Ausschüsse begrenzen, die von der Regelung profitieren - so nur sehr selten tagende Gremien aussparen. Dem Rat der Gemeindeprüfanstalt (GPA), ganze Ausschüsse einzusparen, möchte die Verwaltung nicht folgen. Fachliche Vorberatungen für den Rat gingen verloren. Nicht abgeschafft, aber gekürzt werden sollen Zuschüsse an Vereine zur Umfeldgestaltung in den Ortschaften. Die Zuschüsse für Musikvereine und für das Ferienschwimmen könnten aus Sicht der Verwaltung wegfallen, aber durch die Sozialstiftung aufgefangen werden.

Ausdrücklich nicht empfohlen werden in dem Papier höhere Nutzungsgebühren für die Turnhallen, Streichung der Personalkosten für die Leitung der Jukuwe, Abschaffung der Kinderfeuerwehr oder des "Stiefelgeldes", Aufgabe des Siegfriedmuseums oder Schließung der Bücherei oder Einstellung der Fair-Trade-Aktivitäten. Vermindert werden könnte dagegen der Zuschuss für Städtepartnerschaften.

Quelle: RP