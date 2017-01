Xanten: XCV lädt zur bunten Karnevalsparty

Stars wie Bauchredner Tim Becker kommen ins Schützenhaus. Sondervorverkauf bei Edeka Benny Lurvink. Von Dirk Möwius

Langsam werden die Karnevalisten ungeduldig: Wann geht es endlich los? In der langen Session dauert es bis zum Februar, ehe der Saalkarneval gefeiert wird. Der Xantener Carneval Verein (XCV) setzt dabei am Samstag, 18. Februar, 19 Uhr, zum zweiten Mal auf das lockere Konzept "Party meets Bütt". Und um das närrische Publikum zu begeistern, hat Schatzmeister Christian de Fries tief in die Kasse gegriffen, um professionelle Stars des Karnevals ins Schützenhaus zu holen.

Tim Becker reist aus Lübeck mit Dandy Randy, Karl K. Ninchen und Joe, dem Hippie, nach Xanten an. Dafür, dass die Puppen sprechen können, sorgt Tim Becker mit seinem sprechenden Bauch. Der auch aus diversen Fernsehauftritten bekannte Bauchredner setzt auf furiose Comedy und verrückte Charaktere. Er lässt in seiner Show die Puppen nicht nur tanzen, sondern auch jede Menge erzählen.

Für die klassische Bütterede, die an diesem Abend nicht fehlen darf, setzt der XCV auf einen Belgier: Ne bonte Pitter hat schon auf vielen Sitzungen gezeigt, dass er einen ganzen Saal zum Lachen bringt. XCV-Präsident Ralf Hussmann: "Dazu kommen unsere einheimischen Künstler wie unsere Garden und der Spielmannszug St. Viktor, der gleich zum Auftakt für Stimmung sorgt." Nicht fehlen dürfen auch der Würstchenverkäufer Dominik Janssen, das Flönz Ballett und die Volleys. Bevor der Abend in die Party mit dem DJ-Team Tacit übergeht, hat der XCV auch noch ein "feuriges Finale" für die Besucher vorbereitet.

Die Damen kommen schon vorher zum Zug. Der XCV lädt für Samstag, 4. Februar, 16 Uhr, zur Damensitzung ins Schützenhaus. Mit dabei sind die Showtanzfunken, die XCV-Tanzgarde, das Flönz Ballett, die Volleys und das Männerballett aus Appeldorn. Für Musik sorgen neben dem Bundesspielmannszug St. Viktor die Kleefse Tön, eine große Stimmungskapelle aus der Schwanenstadt mit 30 Musikern. Erasmus Stein zeigt Zauberei mit viel Comedy, Änne aus Dröpplingsen dürfte als WDR-Rampensau 2012 schnell die Herzen der Damen erobern.

Die Karten für beide Veranstaltungen kosten jeweils 18 Euro. Beste Gelegenheit, sie zu kaufen, ist am Samstag, 21. Januar. Dann stehen die Aktiven des XVC am Edeka- Markt von Benny Lurvink an der Sonsbecker Straße und bieten von 10 bis 14 Uhr einen Sondervorverkauf. Ansonsten sind die Tickets im Hotel Restaurant Neumaier zu bekommen.

Im Mittelpunkt der Kinderkarnevalssitzung am Sonntag, 5. Februar, steht natürlich das Kinderprinzenpaar Jan-Robin I. und Nadine I. mit den Pagen Leon Winnekens und Jana Grüters. Entertainerin Clown Mickey führt durch das bunte Programm mit Tanzdarbietungen, Aktionen und Musik. Die Eintrittskarten gibt es für 2,50 Euro in den Edeka-Märkten von Benny und Pascal Lurvink.

"Ne echte Xantener Jeck hat sein Herz am rechten Fleck" haben die Karnevalisten um Ralf Hussmann die Session überschrieben. Die Vorstandskollegen Willi Theunissen und Lina Ott freuen sich, dass das Schützenhaus in diesem Jahr zum "Gürzenich" von Xanten wird und bis zu den tollen Tagen der Nabel der närrischen Welt sein wird.

