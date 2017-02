Xanten: XCV lässt Garden und Puppen tanzen

Zum zweiten Mal setzte der Xantener Carnevals-Verein im Schützenhaus auf das Konzept "Party meets Bütt". Von Hildegard van Hüüt

Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltete der Xantener Carnevals-Verein (XCV) am Samstag eine weitere erstklassige Karnevalssitzung unter dem Motto "Party meets Bütt" im Saal des Schützenhauses. XCV-Präsident Ralf Hußmann führte begeistert und gewitzt durch die fünfstündige Sitzung. Er bat nicht nur das Kinderprinzenpaar Jan-Robin I. Schibgilla und Nadine I. Grütters mit seinen Pagen, sondern auch die drei Xantener Garden, die XCV Tanzgarde, die XCV Kindertanzgarde und die XCV Showtanzfunken auf die Narrenbühne. Stolz posierte er vor den jungen talentierten Tänzerinnen, ließ sich freundlich mit ihnen beklatschen und erbat sich die Zustimmung seines Publikums, als er mit einem spitzbübischen Augenzwinkern sagte: "Jetzt wissen Sie, warum ich Sitzungspräsident geworden bin!"

Zum Start hatte schon der Bundesspielmannszug St. Victor die Gäste in Stimmung gebracht. Als erster Redner kam der gewitzte Würstchenverkäufer Dominik Janssen mit einem großen Einkochkessel auf die Bühne. Er verteilte nicht nur viele heiße Würstchen mit Senf an so manchen ausgesuchten Gast, sondern er unterhielt das Publikum mit Gags und Witzen, die unter anderem das Verhältnis zwischen Mann und Frau aufs Korn nahmen.

Tim Becker ließ sich mit Marschmusik und von zwei hübschen Gardetänzerinnen zur Bühne begleiten, wo er sich prächtig mit seinen Handpuppen unterhielt, aber auch das Publikum kritisch betrachtete und jede Gelegenheit nutzte, es in seine deftigen Bauchreden einzubinden.

Büttenredner "Bonte Pitter" aus Belgien und die Band "Die Volleys" aus Winnekendonk trugen ebenfalls zum fesselnden Bühnenprogramm bei. Wie viele andere Auftritte endete auch der des Flönzballetts, das ausnahmsweise mit seiner Trainerin Karin Romes auf die Bühne kam, mit einem Konfetti-Feuerwerk. Ralf Hußmann gratulierte dem Männerballetttänzer Festus Krötz, der eher scherzhaft alle Anwesenden zu seinem nächsten auf einen Rosenmontag fallenden Geburtstag im Jahr 2042 einlud. Glückwünsche richtete der Sitzungspräsident auch an seinen Vater Theo Hußmann, der im Publikum saß. Ein fröhliches "Happy Birthday" ließ die beiden Herren hochleben.

Zu den vielen Gästen, die mit Worten voller Anerkennung auf die Bühne gebeten wurden, zählten neben dem Präsidenten des Xantener Blutwurstkomitees Werner van Gemmeren auch die neue Obermöhne Nadine Kretschmer und Festwirt Michael Neumaier.

"Es war eine tolle Bühnenshow mit vielen tollen Gästen, mit guten traditionellen Darbietungen, aber auch mit modernen Stücken", würdigte XCV-Mitglied Veronika Vonderbank die vielen kleinen und großen Stars zu später Stunde, lediglich das Lokalkolorit habe ihr gefehlt. Sie freue sich allerdings schon mit ihrer Tochter Jana, die bei den XCV-Showtanzfunken mittanzt, auf die Büttensitzung im nächsten Jahr, wenn sich wieder zauberhafte Show- und Gardetanzaufführungen mit humorvollen und geistreichen Büttenreden abwechseln.

