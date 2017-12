später lesen Kreis Zusatzbezeichnungen auf Ortsschildern möglich 2017-12-22T17:27+0100 2017-12-23T00:00+0100

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat am Freitag einen Erlass an die Bezirksregierungen verschickt, der Zusatzbezeichnungen - etwa in Plattdeutsch - auf Ortsschildern zulässt.