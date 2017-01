Xanten: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Xanten

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Xanten

Bei einem schweren Unfall in Xanten wurden gestern Mittag zwei Fahrzeugführer verletzt. Die Bundesstraße 57 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten fast fünf Stunden lang gesperrt werden.

Gegen 11.15 Uhr war ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Recklinghausen mit seiner Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße 57 in Richtung Rheinberg unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 79-jähriger Mann aus Xanten mit seinem Auto auf der Bislicher Straße in Fahrtrichtung Augustusring. Im Kreuzungsbereich mit dem Varusring (Bundesstraße) kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Honda des 79-Jährigen und der Sattelzug wurden beim Aufprall von der Straße geschleudert. Die Fahrzeuge prallten anschließend gegen zwei Ampelmasten. Zudem wurde ein Stop-Schild abgeknickt. Die Wucht des Aufpralls war derart groß, dass der Kraftstofftank des Lkw beschädigt wurde und mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ausliefen. Die Löschzüge Mitte und Birten der Feuerwehr konnten ein unkontrolliertes Auslaufen verhindern und größere Mengen Kraftstoff auffangen. Der 79-jährige Xantener wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Der 25-Jährige verletzte sich leicht.

Die Kreuzung der Bundesstraße mit der L 460, die zur Bislicher Insel und zum Fähranleger führt, war bis nach 16 Uhr wegen der Erstversorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme gesperrt. Zudem sperrte die Polizei die Bruchstraße. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ampelanlage ist schwer beschädigt und dürfte in den nächsten Tagen noch nicht funktionieren.

(hk)