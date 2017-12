später lesen Trier/Köln Sternsinger sammeln wieder Spenden 2017-12-27T19:22+0100 2017-12-28T09:29+0100

In den kommenden Tagen sind wieder die Sternsinger unterwegs und sammeln Geld für den Kampf gegen Kinderarbeit. Insgesamt werden nach Angaben des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" rund 300.000 Mädchen und Jungen in allen 27 deutschen Bistümern von Tür zu Tür ziehen. Die bundesweite Eröffnung der 60. Aktion Dreikönigssingen ist morgen in Trier, am gleichen Tag findet im Aachener Dom eine Aussendefeier mit Bischof Helmut Dieser statt. Im Erzbistum Köln feiert Kardinal Rainer Maria Woelki bereits heute einen Aussendegottesdienst mit den Sternsingern.