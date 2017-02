später lesen Köln Stickstoffdioxid verpestet viele NRW-Städte Teilen

2017-01-31

Schädliches Stickstoffdioxid belastet die Luft in zehn Städten Nordrhein-Westfalens immer noch zu stark. Das geht aus Messwerten des Umweltbundesamts für 2016 hervor, die gestern vorgestellt wurden. Spitzenreiter ist dabei Köln, gefolgt von Düsseldorf, Dortmund und Hagen. Überschritten wurde der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auch in Wuppertal, Aachen, Gelsenkirchen, Oberhausen, Essen und Leverkusen. Die sauberste Luft atmen dagegen die Menschen in Simmerath in der Eifel sowie in Netphen im Siegerland. Bundesweit werden die Werte an 57 Prozent der Messstationen an stark befahrenen Straßen - vor allem durch Dieselfahrzeuge - überschritten.