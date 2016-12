Geldern/Straelen: Tausende Gemüsekisten gestohlen

Neue Masche: Diebe haben es auf grüne Plastik-Pfandboxen abgesehen.

Als Landwirt Theo Germes aus Geldern morgens in sein Lager kam, waren seine Gemüse-Kisten verschwunden. Diebe hatten über Nacht rund 4000 der faltbaren Behälter gestohlen. Vermutlich waren die Täter mit dem Laster gekommen. "Die mussten ein paar Tausend Kilogramm Kisten verstauen", sagt Germes. Der Verlust trifft ihn empfindlich. Die Kästen hatten einen Pfand-Wert von etwa vier Euro pro Stück - insgesamt also um die 16.000 Euro.

Sein Unternehmen war Anfang der Woche bereits der dritte Gartenbaubetrieb, der seit Mitte Dezember in der deutsch-niederländischen Grenzregion betroffen war. Bei der ersten Firma erbeuteten die Verbrecher durch zwei Raubzüge, die sie im Laufe weniger Tage durchführten, 3900 Pfandkisten. Beim zweiten waren es mit exakt der gleichen Vorgehensweise mehr als 5000 Kästen.

Die grünen Mehrweg-Plastikboxen, in denen Obst und Gemüse transportiert und gehandelt werden, kennt jeder Supermarktkunde. Sie werden in einem grenzübergreifenden Pfandsystem von Landwirten und Händlern in ganz Europa genutzt.

Kisten-Diebstähle hat es in der Region schon das ganze Jahr über gegeben, allerdings nur im kleineren Stil. Einige Landwirte sahen Diebe sogar auf frischer Tat, mehrfach fielen weiße Kastenwagen mit niederländischen Kennzeichen auf.

Das Unternehmen "Euro Pool System", das die Pfandkisten anbietet, wurde über das Problem unterrichtet. "Wir stehen in Kontakt mit der Polizei", erklärte Sprecherin Nicole Cordier. Man arbeite nur mit registrierten Erzeugern und Händlern zusammen. Über welche Kanäle die Täter also die Kisten zu Geld machen, wisse man nicht: "Wenn wir das wüssten, würden wir es gerne abstellen. Wir haben es bis jetzt nicht rausbekommen."

