später lesen Dortmund Tierheime: Vermittlungsstopp über Weihnachten 2017-12-22T18:08+0100 2017-12-23T10:24+0100

Viele Tierheime in NRW vermitteln in der Weihnachtszeit keine Haustiere an neue Besitzer. "Ein Tier ist kein Weihnachtsgeschenk, sondern ein Familienmitglied. Das muss gut überlegt sein", sagte die Leiterin des Kölner Konrad-Adenauer-Tierheims. Bis zum 6. Januar werden daher keine Tiere abgegeben. Auch in Dortmund, Aachen und Bochum wurden Vermittlungsstopps eingerichtet. Wer im neuen Jahr etwa Hund oder Katze adoptieren wolle, könne aber zur Beratung vorbeischauen.