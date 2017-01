Top 10 Rheinland: 3 E-Dry in Geldern

3 E-Dry in Geldern

Auf neun Ebenen kann man sich im E-Dry aufhalten. Drei großräumige Hallen geben einem ausreichend Möglichkeiten um die Musik zu genießen und dazu zu tanzen. In den Hallen erwartet einen stets eine andere Musikrichtung: Charts und Techo, Schlager, R’n’B, Hip-Hop und Soul werden jeweils in den drei Hallen gespielt.

In der E-Lounge ist der Electro House Begeisterte gut aufgehoben und die Kneipe ist ein Treffpunkt für alle Rockfans. Auf dem Innenhof und im stilvollen Chinagarten kann eine Pause vom Feiern eingelegt und durchgeatmet werden. Ein Bistro, ein Biergarten und eine Pizzeria sind Teil des Geländes und ergänzen die Räumlichkeiten zum Tanzen durch einen gut ausgestatteten Gastronomiebetrieb.

Vor allem groß und abwechslungsreich ist die Diskothek am Niederrhein. Wer laut und spektakulär feiern möchte und seine Bewegungsfreiheit nicht gerne auf eine Halle beschränken möchte, ist hier definitiv gut aufgehoben. Viel Abwechslung bietet auch die Musik. Trotzdem ist ein bestimmtes Genre stet an den jeweiligen Raum gebunden und so kann man sich die ganze Nacht lang seine Lieblingsmusik anhören. Die Vielseitigkeit der Diskothek macht sie zur idealen Location für Tanz- und Partybegeisterte aller Altersklassen.