Top 10 Rheinland: 3h's

Handgemachte Burger und Saucen ohne künstliche Aromen - das sind die Stärken von 3h's. Das wichtigste aber: Hier werden Halal- Burger angeboten. Das Konzept ist also für Muslime interessant, da sie kein Schweinefleisch essen und hier Halal/Helal Rind und Hähnchen nach ihren Vorgaben bekommen.

In der Form einzigartig in Düsseldorf. Wer will, kann sich seine Burger auch liefern lassen.