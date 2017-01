später lesen Top 10 Rheinland 66. Martinszug Rayen-Hochkamer FOTO: Klaus Franzen FOTO: Klaus Franzen Teilen

Der geschichtsträchtige Martinszug der beiden Neukirchen-Vluyner Ortsteile Rayen und Hochkamer jährt sich in diesem Jahr zum 66. Mal. Der Zug startet am 5. November um 17.30 Uhr in Rayen am Feuerwehrgerätehaus an der Vluyner Straße und wird hoch zu Ross von St. Martin und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt begleitet. Vom Feuerwehrgerätehaus geht es über die Vluyner Straße bis zur Einmündung Honigshuck, dort wird gewendet und es geht zurück über die Geldernsche Straße und Vluyner Straße zum Feuerwehrgerätehaus. Die Kinder erhalten traditionell gut gefüllte Martinstüten.