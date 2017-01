später lesen Top 10 Rheinland 8. Schloss Grünewald (Solingen) Teilen

Wer bei Tageslicht über den Weihnachtsmarkt am Schloss Grünewald schlendert, wird nicht erfahren, was ihn so besonders macht. Die Parkanlage ist mit 1500 Lichterketten komplett illuminiert, entlang der Wege geben Fackeln und Feuerkörbe in der Dämmerung ein warmes Licht.