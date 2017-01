später lesen Top 10 Rheinland Abendlauf Waldniel FOTO: Paul Offermanns FOTO: Paul Offermanns Teilen

Der Abendlauf in Waldniel, offiziell Dr.-Ernst-von-Aaken-Gedächtnislauf, gewinnt immer mehr an Bekanntheit. 2015 konnte sich der Veranstalter OSC Waldniel über 1101 Teilnehmer freuen – die höchste Zahl seit dem ersten Lauf im Jahr 1979. Neben Angeboten für Kinder (4 km) und die Bambini (0,4 km) können die Sportler in Fünf- sowie Zehn-Kilometer-Läufen gegeneinander antreten. 2015 wurde zudem erstmalig auch ein Staffel-Wettbewerb über dreimal einen Kilometer ausgetragen.