Top 10 Rheinland: Abteikirche Kloster Kamp

Die Abteikirche am Kloster Kamp wird in der Christmette am Heiligen Abend um 22 Uhr in neuem Glanz erstrahlen. In den vergangenen Wochen und Monaten sind die Bergschäden in dem Gotteshaus saniert worden, die Wände haben einen neuen Anstrich bekommen.