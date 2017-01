später lesen Top 10 Rheinland Action Medeor in Vorst FOTO: Birgit Betzelt FOTO: Birgit Betzelt Teilen

Action Medeor ist das größte europäische Medikamentenhilfswerk und versorgt mit lokalen Partnern rund 10.000 Gesundheitsstationen mit Arzneimitteln und medizinischem Material in 140 Ländern. Action Medeor, deren Botschafterin Anke Engelke ist, handelt im Auftrag von Partnern vor Ort, die Arzneimittel und medizinische Bedarfsartikel in Empfang nehmen, nach Vereinbarung verteilen und die Hilfe langfristig umsetzen. Dazu leistet Action Medeor Not- und Katastrophenhilfe, bekämpft aktiv die weltweit gefährlichsten Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose, HIV/Aids und berät seine Partner in pharmazeutischen und medizinischen Fragen, um die Qualität lokal produzierter medizinischer Produkte zu gewährleisten.