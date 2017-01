später lesen Top 10 Rheinland Adventsmarkt Kloster Kamp FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Am dritten Advent öffnet in Kamp-Lintfort einer der romantischsten und stimmungsvollsten vorweihnachtlichen Märkte in der Region. Vor der Kulisse des altehrwürdigen Klosters Kamp bieten Kunsthandwerker, Kreative, Vereine und Initiativen aus der Kloster- und Hochschulstadt in kleinen Holzhäuschen schöne Geschenkideen für Weihnachten zum Verkauf an. Organisiert wird der Adventsmarkt von der St.-Josef-Schützenbruderschaft. Wenn es dunkel wird, bietet der Abteiplatz eine besonders romantische Kulisse. Dann erstrahlt die Kulisse der Abteikirche in heimeligen Licht, die Umrisse der angrenzenden Häuser sind nur schemenhaft zu sehen. Kinder dürfen sich auf eine lebendige Krippe mit Esel freuen.