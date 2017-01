später lesen Top 10 Rheinland After Work Running Kleve FOTO: Thinkstock FOTO: Thinkstock Teilen

Seit November 2011 bietet der Klever Laufladen Bunert jeden Donnerstag ein "After Work Running" an. Dieser Lauftreff richtet sich an alle, die erst spät von der Arbeit nach Hause kommen oder ungern alleine bei Dunkelheit laufen.