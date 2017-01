später lesen Top 10 Rheinland AJZ Bahndamm (Wermelskirchen) Teilen

Twittern







Seit einem Vierteljahrhundert steht der Bahndamm schon für gute, laute Musik und viel Spaß mit Freunden. Der entsteht bei den Wermelskirchener Jugendlichen nicht nur während Konzerten oder auf Partys, sondern auch, wenn man sich einfach mal so im Bahndamm trifft. Eine gute Beschäftigungsmöglichkeit an solchen Abenden ist eine Runde Darts. Bis zur vier Spieler können gleichzeitig die Pfeile auf die elektrische Scheibe werfen – pro Kopf kostet das gerade einmal 50 Cent. Besonders am Mittwochabend kommen die Hobby-Darter auf ihre Kosten. Denn in „Daniels Kneipe“ können sie bis in die Nacht gegeneinander antreten und das „Bulls Eye“ anvisieren.