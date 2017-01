Top 10 Rheinland: Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika

Seit 1980 gibt es die AWA, die Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika. Der Verein arbeitet für Menschen in den beiden west-afrikanischen Staaten Togo und Benin. In Togo werden zurzeit über 500 Patenkinder in acht Dörfern betreut. Engagierte Bürger, die meisten davon aus der Stadt Viersen, ermöglichen ihren Patenkindern mit ihrer monatlichen Spende gute Zukunftschancen durch eine gute schulische und berufliche Ausbildung.

Konto-Verbindung:

Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika e.V.

IBAN: DE81320500000059334557

BIC: SPKRDE33

Sparkasse Krefeld

Eine Patenschaft, die Sinn macht!