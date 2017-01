später lesen Top 10 Rheinland Alpener Künstlergemeinschaft FOTO: Armin Fischer FOTO: Armin Fischer Teilen

Alpener Künstlergemeinschaft, ein Gruppe von einem guten Dutzend Leuten, hat als eingetragener Verein auf sich aufmerksam gemacht. „Im Juli 2011 haben wir unseren Verein gegründet“, berichtet Christel Goergen. Die Malerin aus Alpen die Vorsitzende der Künstlergemeinschaft. Ende 2012 hat die Künstlergemeinschaft das alte Wasserwerk am Mühlenweg 2 in Alpen bezogen und aus dem Dornröschenschlaf geweckt und zu einem idyllischen Ort für Kunst- und Kultur verwandelt. Hier Im „Atelierhaus“ finden seither vielfältige Veranstaltungen mit zahlreichen Besuchern statt: Workshops für Erwachsene, Ferienaktionen für Kinder und auch Lesungen wie die mit Johannes „Chang“ Schmitz, der eigene Gedichte, Geschichten und Lieder vorgetragen hat und selbst Mitglied der Künstlergemeinschaft ist. Die Gemeinde Alpen hatte das Haus am Waldrand gekauft und an die Künstler vermietet. Der Blick rund um das Haus ist idyllisch. Auf der Koppel weiden Pferde, der Blicke in den angrenzenden Wald bietet Naturstudien für mögliche Kunstkurse oder Sommerakademien in Hülle und Fülle.