Top 10 Rheinland: Alt Korschenbroich

Los geht’s am Gymnasium Korschenbroich. Der Zug nimmt seinen Weg über die Don Bosco Straße, passiert Engbrück und Kapelle, zieht am Seniorenheim an der Freiheitsstraße vorbei, kommt am Mathias-Hoeren-Platz zum Stillstand. Dort findet am Martinsfeuer die Mantelteilung statt. Abschließend setzt sich der Zug über die Borrenstraße und die Von-Bodelschwing-Straße bis zur Alten Schule fort. Die Martinstüten mit Weckmann, Mandarinen und Nüssen gibt’s in der Turnhalle Pescherstrasse bereits ab 18 Uhr.