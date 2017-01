später lesen Top 10 Rheinland Alt-Viersen mit Grabeskirche FOTO: Jürgen Schröder FOTO: Jürgen Schröder Teilen

Mit rund 37.000 Einwohnern ist Alt-Viersen der größte Bezirk der Stadt Viersen. Das ehemals kreisfreie Viersen wurde erst am 1. Januar 1970 durch die Eingemeindung der Nachbarstädte Dülken und Süchteln sowie der Gemeinde Boisheim erheblich vergrößert. Heute bildet Alt-Viersen als Stadtbezirk – nicht nur wegen den vielen Sehenswürdigkeiten – das Zentrum der gesamten Stadt Viersen. Das seit 2000 unter Denkmalschutz stehende Kirchengebäude St. Joseph in der Viersener Altstadt wurde in der Zeit zwischen 1889 und 1891 errichtet und war bis zur Wiedereingliederung der Pfarrgemeinde St. Joseph in die Hauptpfarre St. Remigius auch Pfarrkirche. Die erste Bestattung fand in der Grabeskirche im Jahre 2012 statt.