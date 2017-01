später lesen Top 10 Rheinland Alte Frachtkräne Teilen

Sie stammen aus den 1950er Jahren, sind längst nicht mehr in Betrieb – spiegeln dafür aber Industriegeschichte der deutschen Nachkriegszeit wider: die alten Frachtkräne am Neusser Hafen. Direkt an der Batteriestraße gelegen, stehen gleich vier von ihnen am Hafenbecken Eins auf Schienen. Mindestens zwei von ihnen lassen sich auch nachts gut in Szene setzen – und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Frachtkräne sind in wechselnden Farben illuminiert. Wer Fotos machen will, sollte unbedingt ein Stativ mitnehmen, um verwackelte Fotos zu vermeiden. Interessant sind dort Panorama-Aufnahmen über das gesamte Hafenbecken samt Frachtkränen, aber auch Einzel- oder Nahaufnahmen der angerosteten Kräne sind durchaus sehenswert. Da das Areal relativ groß und mit einer Art Besucherterrasse ausgestattet ist, können Fotografen sich dort richtig austoben und sich an verschiedenen Stellen positionieren. Bei gutem Wetter gelingen auch Langzeitaufnahmen.