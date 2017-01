später lesen Top 10 Rheinland Altenbergstraße Teilen

Die Menschen, die rund um den Staufenplatz leben, mögen die Hardtstraße am Ostpark oder eben die Altenbergstraße, die mit ihrem schönen Baumbestand zum Spaziergang lädt. Vor allem die Altenbergstraße bietet sich dafür an, da zwischen den Bäumen keine Autos fahren, sondern allenfalls Fahrräder, in aller Regel sieht man hier aber nur Fußgänger. Gleich neben der Allee fließt die Düssel, ab und an sieht man dort kleine Jungs an den Ufern, die verbotenerweise Stichlinge fangen wollen.