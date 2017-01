später lesen Top 10 Rheinland Alter Bahndamm bei Rommerskirchen Teilen

Nie rollte auf dem "strategischen Bahndamm" ein Zug. Der rund neun Kilometer lange Erdwall, der sich durch den Rhein-Kreis schlängelt, hat somit schon etwas Unheimliches. Aber: Läufer lieben ihn. Und das aus gutem Grund. Denn er ist vom Verkehr komplett abgeschnitten, lässt sich aber trotzdem sehr gut erreichen. Der Stieg auf den weitgehend ebenerdigen und breit geschnittenen Damm ist zwischen den Orten Rommerskirchen und Hülchrath in kurzen Abständen immer wieder möglich. Wer möchte, kann sich die Länge seiner Route also selbst aussuchen. Der Bahndamm selbst ist geprägt von zahlreichen Bäumen am Rand, die im Hochsommer auch das Joggen im Schatten ermöglichen und damit für angenehme Temperaturen sorgen. Die Gesamtlänge des Bahndamms beträgt etwa neun Kilometer.