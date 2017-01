später lesen Top 10 Rheinland Alter Bahnhof Oberkassel FOTO: Privat FOTO: Privat Teilen

Twittern







Der Alte Bahnhof Oberkassel hat als Umsteigestation ausgedient, als Brauhaus mit eigenem Bier steht es bei den Düsseldorfern aber weit oben auf der Beliebtheitsskala. Gebraut wird dort das "Gulasch" – eben weil einer der Chefs, Klaus Unterwainig, so mit Spitznamen heißt. "Ist eine lange Geschichte", sagt er immer. Also heißt das Alt auch so, das in den alten Braukesseln von früher seit 2011 in eigener Regie hergestellt wird. Und so ganz nebenbei kann man im denkmalgeschützten Bahnhof auch gut essen und im relativ ruhigen Biergarten die Sommerabende verbringen. Unter Regie von Unterwainig und seinem Geschäftspartner Jürgen Flohr wird auch die "Tonhalle" am Klemensplatz in Kaiserswerth mit einem ähnlich bürgerlichem Konzept betrieben.