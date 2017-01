Top 10 Rheinland: Alter Bilker Friedhof

Es ist ruhig zwischen der Volmerswerther und der Sternwartstraße. Vom Verkehr der Großstadt ist in dem kleinen Park nichts zu hören.

Auf den geschwungenen Wegen drehen Jogger ihre Runden, es wird Boule oder Tischtennis gespielt, und auf dem Spielplatz am Nordrand der Anlage tummeln sich Kinder auf Düsseldorfer ersten und inzwischen auf neuesten Stand gebrachten Wasserspielplatz aus den 50er Jahren. Ursprünglich wurde die Anlage als 1805 angelegt und 1904 nach nicht einmal 100 Jahren geschlossen. An der Gestaltung des ehemaligen Friedhofsgeländes an der Volmerswerther Straße wirkte auch Maximilian F. Weyhe mit.





Prächtige alte Linden säumen die Wege. Der Park zeichnet sich durch seine abwechslungsreich gestaltete Landschaftsform aus, sanfte Hügel, Mulden, Alleen und geschwungene Wege wechseln sich ab. Wenn es im Winter einmal schneit, dann werden die Abhänge des Parks von den Kindern begeistert zum Rodeln genutzt