Top 10 Rheinland: Altes Café Fricke, Hilden

Das Café ist in einem alten, schnuckeligen Fachwerkhaus untergebracht, in dem es sich sehr urig sitzt. Die Möbel sind aus Holz und nicht übermäßig mit Tuch abgedeckt. Im Sommer gibt es eine Terrasse mit einigen wenigen Tische, die immer belegt sind – Reservierung lohnt sich also. Hier kommen nicht nur ältere Damen zum Kaffeeklatsch hin, hier treffen sich gerne Freundinnen und ganze Familien.