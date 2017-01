Top 10 Rheinland: Altmeyer/Conrads GbR, Leichlingen

Gut Nesselrath - ein historischer, aus dem Mittelalter stammend, idyllisch an der Wupper gelegener landwirtschaftlicher Familienbetrieb. Die landwirtschaftliche Nutzfläche, ca. 100 ha umfassend, teilt sich in Erdbeer-, Kartoffel- und Zuckerrübenanbau auf. Das angrenzende Grünland des Hofes wird von Milchkühen vom Frühjahr bis Spätherbst beweidet.

Hofverkauf eigener Produkte:

Kartoffeln (beliebte Sorten ganzjährig ab Hof):

Cilena (festkochend)

Linda (festkochend)

Solara (mehlig)

Erdbeeren zum Selbstpflücken:

Honeoye (frühe Sorte)

Elsanta (Haupternte)

Florence (späte Sorte)

Zum Hof gehört das „Bauernlädchen Solingen" in Solingen-Aufderhöhe. Verkauft werden Produkte der Region, wie Obst, Gemüse, Molkereiprodukte und vieles mehr...

Erdbeeren zum Selbstpflücken gibt es ab sofort auf Gut Nesselrath in Leichlingen an der Wupper. Körbe zum Sammeln gibt es bei Bedarf am Feld.

Veranstaltungstipp: Der Schützenverein Trompete veranstaltet am 20. Und 21. Juni an der Trompete sein Erdbeerfest. Zur Kirmes gehören Erdbeeren in Hülle und Fülle, beispielsweise als Bowle und Kuchen.

Gutes, frisches Angebot